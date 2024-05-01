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كشف مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" ‫جبران باسيل‬ ومسؤول العلاقات الخارجية طارق صادق في احد اللقاءات الاعلامية عن اتفاق تمّ مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول "فكرة الاسم الثالث" لرئاسة الجمهورية.ولدى سؤاله عن الاسم، أجاب أن هناك العديد من الاسماء لكنّنا توافقنا على المبدأ وعلى المواصفات، لافتاً الى أنّ بري ابدى تجاوباً حول هذه النقطة.