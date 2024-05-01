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لبنان

بري و"فكرة الاسم الثالث"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2024 | 01:45
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كشف مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" ‫جبران باسيل‬ ومسؤول العلاقات الخارجية طارق صادق في احد اللقاءات الاعلامية عن اتفاق تمّ مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول "فكرة الاسم الثالث" لرئاسة الجمهورية.
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ولدى سؤاله عن الاسم، أجاب أن هناك العديد من الاسماء لكنّنا توافقنا على المبدأ وعلى المواصفات، لافتاً الى أنّ بري ابدى تجاوباً حول هذه النقطة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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