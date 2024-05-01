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لبنان

مسؤول حزبي "يُبعد الناس عنه"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2024 | 02:15
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عُلم أنَّ مسؤولاً بارزاً ضمن "حزب يساري"، تلقى انتقادات من أوساط شعبية وإعلامية عديدة نتيجة "طريقته الفجّة" في التعاطي معهم، في حين أن أسلوبه في بعض الإتصالات والخطوات، جعل الآخرين "ينفرون منه".
مصادر على إطلاع بأجواء نشاط هذا المسؤول قالت إن التواصل مع الأخير "صعب جداً"، خصوصاً إن تحدثت معه أوساط مناوئة لخطّه السياسي، وقالت: "الجبهة السياسية التي يديرها تحاول إثبات نفسها عبر بعض الأنشطة لكن ما يتبين هو أن نطاقها ما زال محدوداً مثل السابق".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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