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لبنان

ملف النافعة امام القضاء مجددا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2024 | 02:45
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علم ان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع يده على ملف النافعة، ويقال همسا "انه سيتم توقيف رؤوس كبيرة لها يد بملفات الفساد في النافعة" .
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المصدر: لبنان 24
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