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لبنان
ملف النافعة امام القضاء مجددا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-05-2024
|
02:45
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علم ان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع يده على ملف النافعة، ويقال همسا "انه سيتم توقيف رؤوس كبيرة لها يد بملفات الفساد في النافعة" .
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المصدر:
لبنان 24
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خاص "لبنان 24"
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