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لبنان

آخر تطورات الجبهة الجنوبية: غارة جوية وقذيفة على مجدل سلم

Lebanon 24
01-05-2024 | 03:50
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شن الطيران الحربي الاسرائيلي، صباح اليوم، غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة طير حرفا، دون وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
كما استهدفت مدفعية العدو بشكل مباشر بلدة مجدل سلم بقذيفة، وأكدت معلومات أنه لا يوجد استهداف سيارة ولا مسيرة.
 
 
وعاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط ليلا حذرا ومتوترا تخلله اطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي المعادي، بحسب ما أفاد مندوب" الوكالة الوطنية للإعلام "في صور.

كما حلق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض جدا بعد منتصف الليل  فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.
 
ونشر الجيش الاسرائيلي فيديو يظهر فيه الغارات التي شنها أمس على ميس الجبل، الخيام، كفركلا، العديسة، وعيترون في جنوب لبنان.
 
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