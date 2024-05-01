هكذا عايد السياسيون العمال بعيدهم

في مناسبة عيد العمّال الّذي يُصادف في الأوّل من أيار من كلّ عام، توجّه السياسيّون بالمعايدة إلى العاملات والعمّال اللبنانيّين.

بوشكيان: العامل ينال القليل ويستحقّ الأكثر

هنّأ وزير الصناعة جورج بوشكيان العمّال في عيدهم، ولا سيّما في العائلة الصناعية. وقال:" نختبر يوماً بعد يوم مدى قدسيّة العمل والعامل، ومدى حاجة المجتمعات إلى أبنائها ومشاركتهم في عملية البناء والإعمار والتحديث. العامل هو عاملٌ تغييريّ ايجابي. هو محرّك ومطوِّر لما هو قائم. لا يرضى بالقليل، على الرغم أنّه ينال القليل. يستحقّ الأكثر والأفضل. هو التضحية والعطاء بحدّ ذاته. يعمل بصمت للخير العام. العمّال هم القوّة والقيمة المضافة لأيّ انجاز لا يتحقّق من دون وضع فكرهم وتعبهم في الميدان".

الحريري: عيد العمال الحقيقي يكون بوطن يحفظ كرامتهم

كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "أكس"، لمناسبة عيد العمال: "عيد العمال الحقيقي يكون بوطن يحفظ كرامتهم بالحقوق والضمانات الاجتماعية والصحية. كلنا عمال في ورشة إعمار لبنان العدالة والمساواة. كل عيد وعمال لبنان بألف خير".