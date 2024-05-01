بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.. هذا ما استهدفه "الحزب" صباحا

أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 08:15 ‏من صباح اليوم الأربعاء 01-05-2024 انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.‏

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