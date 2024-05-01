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لبنان
أهم وأخطر المطلوبين.. هكذا تم توقيف "علاء نجوى" في عكار
Lebanon 24
01-05-2024
|
01:54
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داهمت قوة من مفرزة حلبا القضائية في عكار بلدة عين الدهب حيث اوقفت اهم و اخطر المطلوبين للقضاء بجرم سرقة اسلاك كهربائية ومنازل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتم توقيف علاء السيد الملقب بـ "علاء نجوى" وتم مصادرة مسروقات وألبسة عسكرية واسلحة في منزله.
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