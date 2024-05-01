ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "من المقرر أن يزور المبعوث الخاص للبيت الأبيض آموس هوكشتاين بيروت مرة أخرى كجزء من الجهود الدبلوماسية المستمرة لمحاولة نزع فتيل تبادل إطلاق النار المستمر منذ أشهر بين حزب الله وإسرائيل في نفس الوقت الذي تحتدم فيه الحرب في غزة. وتأتي هذه الرحلة في أعقاب التصعيد الدراماتيكي بين إيران وإسرائيل، والذي أثارته غارة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، تلاها هجوم إيراني تم إحباطه إلى حد كبير باستخدام حوالي 300 صاروخ وطائرة من دون طيار، وانفجارات ليلية في أجزاء من إيران لم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عنها بشكل كامل".

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وبحسب الصحيفة، "نظراً لمدى تشابك ديناميكيات المنطقة ومدى احتمال بقاء ما يحدث بين إيران وإسرائيل محصوراً بها، فإن مخاطر نشوب حرب شاملة تظل مرتفعة، وهذا يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى المزيد من الدبلوماسية الأميركية القسرية لتجنب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل الذي قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة النطاق. وساهمت الاشتباكات المتبادلة بالفعل في إثارة التوترات وأعادت إشعال حرب الظل بين الخصمين، حيث تعهد حلفاء إيران بمواصلة القتال حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. ومنذ الضربة الإسرائيلية على إيران، اندلعت مجموعة شرسة من الهجمات والهجمات المضادة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية".

وتابعت الصحيفة، "كثف حزب الله عملياته ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وأطلق "وابلا من 35 صاروخا" على شمال إسرائيل واستهدف مقرا للجيش، كما أسقط الحزب طائرة من دون طيار من طراز Elbit Hermes 450 ردًا على الغارات الإسرائيلية على صريفا وراب تلاتين والعديسة. من جانبه، يكثف هوكشتاين جهوده لمنع تصعيد هذا الانتقام. ورغم استمرار هذه المناوشات وعدم وجود ما يشير إلى تراجع أي من الأطراف، فقد أصبح من الواضح على نحو متزايد أن لا شيء قد يمنع إسرائيل من شن هجوم ضد حزب الله، حيث يكون لبنان الضحية النهائية له".

وأضافت الصحيفة، "منذ أن ضربت إسرائيل إيران، كان المسؤولون الإسرائيليون يجهزون الجبهة الشمالية على أمل أن "ينشط" حزب الله. فإذا كانوا يعتقدون سابقاً أنه سيكون هناك وقت للتعامل مع حزب الله، فالوقت الآن هو الجوهر، والتفكير هو كما يلي: إذا لم يهاجموا لبنان قريباً، فسوف يضطرون إلى القيام بذلك في المستقبل، وهو ما يعني المخاطرة بالدخول في صراع أكثر خطورة مع منافس أقوى وأفضل تسليحاً. ومن ثم فقد صعدت إسرائيل ضرباتها على لبنان وهددت بأخذ الأمور على عاتقها إذا لم يتراجع حزب الله. وبغض النظر عن مسار المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة، فإن كل المؤشرات تشير إلى أن حكومة إسرائيل تستعد لعملية أكبر في لبنان، وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وآخرون أنهم لن يتوقفوا، مشيرين إلى استمرار انعدام الأمن في البلاد ونزوح ما يقرب من 150 ألف شخص من المنطقة الحدودية".

وبحسب الصحيفة، "أكد السياسي الإسرائيلي والجنرال المتقاعد في الجيش بيني غانتس أن "لحظة الحقيقة" تقترب في ما يتعلق بحزب الله. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بالفعل أنه سيسحب قواته من غزة للانتقال، على ما يبدو، إلى "العمليات الهجومية" ضد حزب الله، كما زاد من استعداده العسكري في الشمال. كما وأن معظم السكان الذين تركوا منازلهم في الشمال غير مستعدين للعودة ما لم يتم إزالة التهديد بهجوم حزب الله، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على المؤسسة السياسية الإسرائيلية. وتؤيد أغلبية من الإسرائيليين اليوم شن هجوم ضد حزب الله في لبنان يضمن بشكل دائم سلامة وأمن هذه الحدود الشمالية. وهذه الحرب، التي تفكر فيها إسرائيل منذ فترة طويلة، يمكن أن تنفجر في أي لحظة. ولكن في حين أن أي هجوم من هذا القبيل قد يدمر معاقل حزب الله في لبنان ويضعف أسلحة الجماعة المسلحة، فمن غير المرجح أن يتم إزاحتها والتخلص منها، مما يضمن عودتها أقوى وأكثر رسوخا، مع إعادة الإمداد العسكري السريع من قبل إيران عبر الجسور البرية عبر سوريا والعراق".

وتابعت الصحيفة، "هذا قد يؤدي في الواقع إلى تقوية حزب الله، الذي لن يصور آثار الهجوم على أنه انتصار فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن يفرض، مع الأرضية الأخلاقية العالية التي كان سيكتسبها لاحقًا، هيمنة أكثر قمعية بعد الحرب، ملاحقة خصومه بشكل أكثر عدوانية. ومع ذلك، ما سيحققه هذا بلا شك هو تدمير لبنان، مع مقتل الآلاف، وتدمير البنية التحتية للبلاد، ونزوح المزيد من الناس. وفي هذا المنعطف الحرج، تحتاج الولايات المتحدة إلى بذل كل ما في وسعها لوقف التصعيد. ويتعين عليها أيضًا تقديم مطالب إلى إسرائيل، بشكل مقنع، وبذل المزيد من الجهود القوية لتحفيزها على الالتزام بالدبلوماسية بدلاً من بدء الحرب. وهذا من شأنه أن يتيح التوصل إلى حل طويل الأمد لمشكلة حزب الله والتصدي بشكل مباشر لسيطرته الفعلية على لبنان".