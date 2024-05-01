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لبنان

على خلفية إطلاق الرصاص خلال تشييع مصعب وبلال خلف.. هذا ما فعله الجيش في ببنين

Lebanon 24
01-05-2024 | 02:37
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داهمت قوة كبيرة من الجيش بلدة ببنين في عكار ليلاً وألقت القبض على عدد من الاشخاص على خلفية إطلاق الرصاص خلال تشييع مصعب وبلال خلف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وكانت الجماعة الإسلامية شيعت الأحد، في بلدة ببنين العنصرين من "قوات الفجر" التابعة لها محمد سعيد خلف وبلال محمد خلف اللذين قتلا في استهداف إسرائيلي لسيارتهما في البقاع الغربي يوم الجمعة الماضي.
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