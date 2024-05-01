Advertisement

لبنان

السيول تغمر منازل ومحال علي النهري البقاعية

Lebanon 24
01-05-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1194064-638501536789224086.png
Doc-P-1194064-638501536789224086.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجتاحت السيول ليل الثلاثاء- الأربعاء بلدة علي النهري البقاعية جراء فيضان نهر البلدة والاقنية الزراعية فيها، حيث غمرت المياه والوحول حي البستان في البلدة، ملحقةً أضرارا مادية بالمنازل وبعض السيارات المركونة في المحلة، وعملت عناصر البلدية وشبان من البلدة على فتح الاقنية لتحرير المياه ومنع تدفقها إلى داخل المنازل حتى ساعات الفجر الأولى.
Advertisement
وحضر على الفور رئيس بلدية علي النهري الدكتور باسم جمعة وأعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من أبناء البلدة وفاعلياتها، كما حضر النائب رامي ابو حمدان وعاين الأضرار التي لحقت بالمنازل، واعدا بمتابعة الموضوع مع المعنيين.
وناشد رئيس البلدية الدكتور باسم جمعة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، الإيعاز لمن يلزم لإجراء المقتضى الطارئ لمعاينة الأضرار والخسائر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-01
06:41 | 2024-05-01
06:40 | 2024-05-01
06:35 | 2024-05-01
06:34 | 2024-05-01
06:21 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24