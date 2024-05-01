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لبنان

مفاجأة إسرائيليّة.. "حزب الله" قد يقتحم "منطقة جبلية"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2024 | 04:30
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنّ الجيش الإسرائيليّ أوصى الحكومة بإلغاء الإحتفالات بعيد "لاغ بعومر" اليهودي هذا العام في جبل ميرون المحاذي للحدود بين لبنان وإسرائيل.
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وأشار التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنَّ التوصية بإلغاء هذا الحفل تنبعُ من خطورة الوضع الأمني بسبب الإشتباكات المستمرة مع "حزب الله"، وقال: "بعد سلسلة من المناقشات التي جرت في قيادة المنطقة الشمالية وقيادة الجبهة الداخلية في الأسابيع الأخيرة، ووفقاً لتقييم حديث للوضع، قرر الجيش أن يوصي المسؤولين الحكوميين بعدم إقامة الاحتفال السنوي هذا العام، بأي شكل من الأشكال بسبب التصعيد مع الحزب".
 
وذكر التقرير أنّ الحزب أطلق مئات الصواريخ والقذائف الصاروخية على قاعدة وحدة المراقبة الجوية في أعلى جبل ميرون، ويُقدّر الجيش أن الوضع لن يتغير في الشهر المُقبل، بحسب "يديعوت".
 
ومن المنتظر أن يتمّ إعلان مجمع الاحتفالات منطقة عسكرية مغلقة، في الفترة ما بين 25 و26 أيار الجاري، وذلك تحت إشراف الشرطة العسكرية.
 
كذلك، كشفت الصحيفة أنّ المؤسسة الأمنية تستعدُّ لاحتمال حدوث محاولات تسلل إلى الجبل، وبالتالي من المتوقع أن تجري مناقشات حول كيفية فرض الحظر وفي ذلك في حال قبِلَ المستوى السياسي توصية الجيش الإسرائيلي وألغى الحدث الضخم.
 
ورغم أنّ الجيش الإسرائيلي يُوصي بعدم إقامة الحدث المذكور، إلا أنه نُظّمت يوم أمس جولة في جبل ميرون، شارك فيها عدد من مسؤولي الشرطة وآخرين من الممثلين المحليين.
 
وخلال تلك الجولة، تم الإستماع إلى الإستعدادات المرتبطة بالوضع الأمني هناك تلبية لشروط الأمن والسلامة المطلوبة.
 
وفي السياق، قال مفوّض الشرطة يعقوب شبتاي: "نحن نستعد لكل السيناريوهات.. القرار النهائي بشأن كيفية تنظيم الحدث سيتم اتخاذه في الأيام المقبلة من قبل قيادة الجبهة الداخلية، بالتعاون مع قوات الأمن والقيادة السياسيّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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