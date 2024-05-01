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لبنان

علامة عن حادثة المطعم في بيروت: للتقيد بالانظمة وشروط السلامة العامة

Lebanon 24
01-05-2024 | 03:56
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كتب رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب ‎فادي علامة على منصة "أكس": "عشية ‎عيد العمال جاء الحادث المؤسف في أحد المطاعم في بيروت والذي سقط بنتيجته للأسف عدد من الضحايا من المواطنين والعمال ليؤكد أهمية التقيد بالأنظمة وشروط السلامة العامة وتشدد الأجهزة الرقابية المعنية بفرضها والتثبت من وجود رخص قانونية وكأنه لا يكفي العامل اللبناني ما يعانيه في هذه الظروف لتضاف مخاطر إضافية تهدد سلامته وحياته".
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