وفد من بلدية طرابلس زار مولوي للبحث في شؤون إنمائية وإدارية

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زار رئيس بلدية طرابلس رياض يمق يرافقه أعضاء المجلس البلدي احمد حمزة الباشا، احمد البدوي، باسل الحاج وباسم بخاش، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.وقال بيان صادر عن البلدية: "بدأ اللقاء بطرح الرئيس رياض يمق قضايا وملفات تخص طرابلس وبلديتها، إضافة إلى هموم المدينة وشجونها، وتمنى يمق على الوزير مولوي الايعاز لمن يلزم العمل لوقف رمي النفايات على مداخل طرابلس وتحديدا البحصاص، ابي سمراء والقبة، وما يدخل إلى منطقة السقي الشمالي بمحاذاة التبانة، فهذه النفايات مصدرها ضواحي المدينة وخارجها، وأمل يمق التشدد مع بلديات الجوار لمعرفة اين تتخلص هذه البلديات من نفاياتها".ولفت البيان إلى أن "يمق شدد على ضرورة تسهيل سلفة الخزينة لتأمين المعاشات والأجور وتسهيل وصول العائدات المالية من الخليوي". وأشار إلى أن "الوزير أبدى كل تعاون للوقوف الى جانب البلدية لتسريع الملفات العالقة مع القوى الأمنية وغيرها من الادارات لتذليل العقبات، وأكد مولوي بأنه أعطى التعليمات اللازمة لملاحقة اصحاب البور التي تسمح بحرق النفايات والدواليب والنحاس وملاحقة من يقوم بحرقها في السقي الشمالي، وتمنى وزير الداخلية على الرئيس يمق متابعة بعض الملفات وخصوصا النازحين السوريين، وأبدى كل الحرص على ضبط أمن المدينة والفوضى المتزايدة في الفترة الأخيرة. كما أبدى الوزير مولوي للوفد البلدي كل الاهتمام والتعاون بروحية جديدة وكل ايجابية لما فيه خير المدينة، واعداً بزيارة البلدية في القريب".