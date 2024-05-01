الأول من أيار: الشهر المريمي انطلق.. وطلب واحد للبنانيين من السيدة العذراء

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وككل عام تُنظم في الأول من أيار مسيرات صلاة إلى سيدة لبنان حيث يختار العديد من المؤمنين زيارتها سيراً على الأقدام، كما تنظم مسيرات صلاة في معظم المناطق لتكريم السيدة العذراء.



وفي هذا الشهر يُصبح ليل حريصا كنهارها، حيث تملأ ساحات المزار ومحيطه أفواج من المؤمنين، والقداديس والصلوات لا تتوقف.



فسيّدة لبنان بيديها المفتوحتين تحتضن ليس فقط المسيحيين بل كافة اللبنانيين بجميع طوائفهم وتحرسهم وترافقهم، هي الشاهدة على مآسي هذا البلد.



كل زائر ومؤمن سيرفع نية خاصة إلى السيدة العذراء ولكن الأكيد ان جميع الزائرين والمُصلين سيطلبون منها هذا العام ان ترعى لبنان وان تبعده عن أتون الحرب والصراعات. لمناسبة بداية الشهر المريمي الذي يُصادف في الأول من أيار، نشر الراهب اللبناني الاب ايلي قرقماز فيديو رائع التقط ليلا من الجو لمزار سيدة لبنان ـ حريصا الشامخ على خليج جونيه والذي يحج إليه آلاف المؤمنين ليس فقط في هذا الشهر بل على مدار السنة.وككل عام تُنظم في الأول من أيار مسيرات صلاة إلى سيدة لبنان حيث يختار العديد من المؤمنين زيارتها سيراً على الأقدام، كما تنظم مسيرات صلاة في معظم المناطق لتكريم السيدة العذراء.وفي هذا الشهر يُصبح ليل حريصا كنهارها، حيث تملأ ساحات المزار ومحيطه أفواج من المؤمنين، والقداديس والصلوات لا تتوقف.فسيّدة لبنان بيديها المفتوحتين تحتضن ليس فقط المسيحيين بل كافة اللبنانيين بجميع طوائفهم وتحرسهم وترافقهم، هي الشاهدة على مآسي هذا البلد.كل زائر ومؤمن سيرفع نية خاصة إلى السيدة العذراء ولكن الأكيد ان جميع الزائرين والمُصلين سيطلبون منها هذا العام ان ترعى لبنان وان تبعده عن أتون الحرب والصراعات.

قصة مزار سيدة حريصا

أسس مزار سيدة لبنان عام 1904 احتفالا بالذكرى الخمسين لإعلان عقيدة "الحبل بلا دنس" التي وضعتها الكنيسة الكاثوليكية عام 1854، وتكريما لهذه المناسبة، قرر البطريرك الماروني الياس الحويك والسفير البابوي آنذاك ووجهاء غوسطا ودرعون وحريصا بناء هذا المزار لتكريم اللبنانيين العذراء مريم، واختير المكان الموجود فيه حاليا والذي كان يطلق عليه اسم "تلة الصخرة".



وبعد اتخاذ قرار انشاء المزار، تم الاتفاق على صنع التمثال في مدينة ليون الفرنسية، واستغرقت الأعمال به 4 اعوام، وانتهت عام 1908.



وبدأ اللبنانيون بزيارته طيلة ايام السنة، ووضعه الفاتيكان والبطريركية المارونية بإدارة جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الذين يديرونه حتى اليوم، ويعملون على توسيعه وتسهيل زيارته لأكبر عدد ممكن من المؤمنين".



بازيليك سيّدة لبنان

مع ازدياد أعداد المصلّين والزائرين لمزار "سيّدة لبنان"، ولا سيّما في شهر أيّار، نشأت فكرة بناء كنيسة كبيرة تستوعب جموع المؤمنين الغفيرة، فوُضع حجر أساس بازيليك "سيّدة لبنان" في 31 أيّار 1970، على يد البطريرك الماروني مار بولس بطرس المعوشي.



واستُوحِيَ تصميم البازيليك من شكل الأرزة اللبنانيّة والسفينة الفينيقيّة، وتخطّت قدرتها الاستعابيّة 3500 شخص.



أما عن سبب تكريم السيدة العذراء في شهر أيار فيعود الى القرن التاسع عشر، ففي عام 1876 أحضر أحد الرهبان اليسوعيين في دير سيدة النجاة في بكفيا فكرة تكريم العذراء من اوروبا في أيار، ودرجت العادة منذ ذلك الوقت.



ويعتبر مزار سيدة حريصا، أكبر مزار مريمي في الشرق الاوسط، ومن الاكبر في العالم مثل سيدة لورد وفاطيما، وهو يفتح في شهر ايار 24/24 ويؤمن الاعتراف والارشاد والقداديس على مدار الساعة لمواكبة زحف المؤمنين من كل المناطق اللبنانية وحتى من بعض الدول العربية.



