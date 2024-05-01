طقس "أيّار" متقلب وممطر بغزارة... الى متى؟

لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي والمتمركز فوق تركيا، مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر بغزارة أحياناً مع احتمال تساقط حبات البرد خصوصا في الداخل وشمال البلاد، يرافقها عواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٤ درجات على الساحل حتى مساء اليوم الأربعاء حيث ينحسر بشكل تدريجي مع بعض التقلبات المحلية حتى بداية الأسبوع المقبل، وفق دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.

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ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين ١٨ و٢٧، في طرابلس بين ١٧ و٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

تحذير من سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الامطار ومن خطر تساقط حبات البرد على المزروعات.



الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: غائم جزئياً تحول الى غائم أحياناً من بعد الظهر مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وانفراجات واسعة على الساحل خلال النهار، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية خصوصا في المناطق والداخلية مع تساقط لحبات البرد وتحذير من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق الداخلية فترة بعد الظهر، تنحسر الامطار عن الداخل خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئياً.



الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وظهور ضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا المناطق الجبلية.



الجمعة: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع ضباب محلي على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحياناً في المناطق الشمالية.



السبت: غائم جزئياً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من ليل السبت/الأحد.



الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.

الانقشاع: سيء إجمالاً بسبب الضباب الكثيف.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٧٠& و٩٥%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحياناً.

حرارة سطح الماء: ٢٢°م.

الضغط الجوي: ١٠١١ HPA أي ما يعادل: ٧٥٨ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٩.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٢٢.