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لبنان

عمال العراق يكرمون بيرم

Lebanon 24
01-05-2024 | 04:45
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كرم عمال العراق وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم خلال الاحتفال الذي اقيم لمناسبة عيد العمال، والذي رعاه وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي احمد الاسدي، تقديرا لمواقفه خلال مؤتمر العمل العربي "التي أثلجت قلوب الامتين العربية والاسلامية وكل احرار العالم".
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