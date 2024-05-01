آخر معلومة عن حريق بشارة الخوري.. ماذا أعلن "فوج إطفاء بيروت"؟

أصدر فوج إطفاء بيروت بياناً، اليوم الأربعاء، تطرق فيه إلى الأنباء التي تحدثت عن أن مصادر من الفوج كشفت أنّ سبب الحريق الذي حصل أمس في مطعم "pizza secret" ناتجٌ عن تلحيم مواسير الغاز.

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وأشار الفوج إلى أن عمله هو عملٌ إحترافي يرتكزُ على العلم والأدلة وليس على التكهنات، وأضاف: " لذا، تؤكد قيادة الفوج أنه بناء لأمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الادلة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقوما بتنظيم تقرير وتسليمه للمرجع المختص".

وأردف: "كذلك، يهمّ الفوج أن يوضح أنّ أي تصريح بإسم الفوج يكون صادراً إما عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز أو رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، فيما الأنباء التي تأتي من غير الشخصين المعنيين المذكورين، هي مغلوطة وعارية من الصحة".