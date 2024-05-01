سلوم: ترشيحنا هو لتوحيد كل القوى لاستعادة الدور المسيحي

جدّد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم تاكيده ثوابت ترشيحه لرئاسة الرابطة المارونيّة ، وأعلن في بيان، أنّه "مع بداية الشهر المريمي، وعلى مسافة ١٠ أشهر من استحقاق الرابطة المارونيّة الانتخابي، أُجدّد تأكيد ثوابت ترشيحي لرئاسة الرابطة ، والمتمثّلة بمدّ اليدّ للجميع، لتوحيد كل القوى والطاقات التي تذخر بها رابطتنا ومجتمعنا المسيحي ، في الداخل والاغتراب ، والعمل على وضع رؤية موحّدة ، والشروع بخطة عمل سوف نعلن عنها، لاستعادة الدور، والشراكة الحقيقيّة ، والحضور المسيحي الوازن في كافة المواقع ، خدمةً للبنان الصيغة والكيان ،والدولة السيّدة ،القويّة ، الموحّدة ، بحدودها المصانة ، والتي وحدها تُشكّل الضمانة للوجود المسيحي والاسلامي، وذلك ضمن ثوابت بكركي الوطنية والإيمانيّة".

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