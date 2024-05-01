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لبنان

بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري

Lebanon 24
01-05-2024 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أسماء الضحايا الـ9 الذين قضوا يوم أمس، في حريق المطعم في منطقة بشارة الخوري، في بيروت، هم:
 
- علي جاد
 
- هادي شهاب
 
- حسين هرموش
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-آية مرمر
 
-وليد زنكور
 
-عبدالله يوسف (سوري)
 
- يوسف عباسي (سوري)
 
- مجد رمضان
 
- عماد شقير


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