بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أسماء الضحايا الـ9 الذين قضوا يوم أمس، في حريق المطعم في منطقة بشارة الخوري، في بيروت، هم:

- علي جاد

- هادي شهاب

- حسين هرموش

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-آية مرمر

-وليد زنكور

-عبدالله يوسف (سوري)

- يوسف عباسي (سوري)

- مجد رمضان

- عماد شقير





