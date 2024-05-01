رجل أعمال إماراتيّ يزفّ خبراً ساراً للبنانيين... إستثمار كبير وفرص عمل



قال رجل الأعمال الإماراتيّ خلف الحبتور عبر حسابه على منصّة "إكس": "اخترنا لبنان بالتحديد دوناً عن غيره من الدول كمقر لقناتنا التلفزيونية الجديدة، بهدف خلق فرص عمل للشعب اللبناني وتشغيل الشباب والشابات، والمساهمة في تعزيز الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأهلنا في لبنان. وهذا واجبي تجاه أهلي هناك، حتى إن لم أحقق أرباحاً أو استفادة مالية مجزية".

وأضاف الحبتور: "فبإذن الله، سيقدم مشروعنا الاستثماري الجديد أكثر من 300 فرصة عمل، وعوائد إيجابية على الإقتصاد ومجال الإعلام والإنتاج الفني، وأنا أؤمن بشدة بالشباب اللبناني المبدع المُحبّ للحياة والإيجابية، وأرغب بدعمهم وعوائلهم وتعزيز المشهد الإعلامي والاقتصادي في لبنان. فصمود الشعب اللبناني هو مصدر إلهام حقيقي لي، وبإذن الله ستكون قناتنا منبر لنشر الأمل والسعادة والإيجابية من جديد".

وتابع: "كما تم التواصل مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي وعدنا بتقديم الدعم والتسهيلات لإتمام مشروعنا الاستثماري على أكمل وجه. دعواتكم لنا بالتوفيق".