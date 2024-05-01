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لبنان

بيان للجيش يتعلّق بالمظاهر المسلّحة وإطلاق النار في ببنين.. هذه حصيلة التوقيفات

Lebanon 24
01-05-2024 | 05:45
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"بتاريخ 1/5/2024، وعلى أثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين – عكار بتاريخ 28/4/2024، وبعد عملية رصد وتقصٍّ، نفّذت وحدات من الجيش تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات في البلدة ومنطقة المنية – عكار عمليات دهم لمنازل المتورطين وأوقفت 10 أشخاص وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
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إن المظاهر المسلحة وإطلاق النار تمثّل إخلالًا بالأمن وتشكّل خطرًا على حياة الأبرياء، لذا تؤكد قيادة الجيش أنها بصدد تتبُّع مطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

كما تدعو المعنيين إلى التحلي بالمسؤولية وبذل الجهود المطلوبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في منع الممارسات المخلّة بالأمن من منطلق الحس الوطني، لا سيما خلال المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".
 
وكانت أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة كبيرة من الجيش داهمت بلدة ببنين في عكار ليلاً وألقت القبض على عدد من الاشخاص على خلفية إطلاق الرصاص خلال تشييع مصعب وبلال خلف. 
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