توعية وارشادات من مستشفى أوتيل ديو عن مرض "التليٌف الكيسي"

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أضاء أطباء إختصاصيون في مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس الجامعي" في بيان، على مرض"التليّف الكيسي"، وهو مرض وراثي نادر يؤثر بشكل أساسي على الرئتين والبنكرياس والجهاز الهضمي، في سياق حملة المستشفى التوجيهية من اجل مجتمع صحي أفضل.وتشمل العوارض الإسهال المزمن عند الرضع، واضطرابات الجهاز التنفسي بسبب إفرازات الرئة اللزجة، والتهابات القصبات الرئوية المتكررة.يمكن إجراء التشخيص من اليوم الأول من عمر الطفل عن طريق فحص الدم، رغم أن إمكانية الشفاء من المرض صعبة، ولكن يمكن للعلاجات المبكرة والمكثفة والدائمة أن تحسّن من نوعية الحياة وتطيل من عمر المريض.وجاء في البيان: "على المريض المصاب بالتليّف الكيسي أن يتحلّى بالإرادة ويصمم على التغلب على المرض بالرغم من الصعوبات والتحديات غير المتوقعة التي يمكن أن يواجهها. لذا من الضروري مرافقته ومتابعته لقبول التشخيص واتباع العلاج الطبي الصحيح والعلاج الفيزيائي والتغذية المطلوبة".