دياب بحث مع سفير روسيا الاوضاع في لبنان والحرب على غزة

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس حسان دياب البيان التالي:

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"استقبل الرئيس الدكتور حسان دياب، في منزله في بيروت، سفير روسيا ألكسندر روداكوف، حيث جرى عرض للأوضاع في لبنان والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، والحرب في جنوب لبنان، وكان تأكيد على ضرورة الإسراع في وقف الحرب فوراً على غزة.كما تناول البحث ملف الوضع اللبناني والمساعي المبذولة لانتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة تنشيط العمل بمؤسسات الدولة".