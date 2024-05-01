عزالدين: نتنياهو لا يبدو أنه يُريد أن يذهب إلى المفاوضات

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شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين على أن "الدماء التي سالت في غزة طاهرة ومظلومة وتصنع اليوم الرأي العالمي الجديد الذي بدأ يُحاصر هذا الكيان".وقال خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في كفررمان لـ"الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد رافع فايز حسان": "عندما نتحدث عن الطلاب فإننا نتحدث عن الفئة الشبابية التي يُمكن أن تُحدث تغييراً في الرأي العام، لذلك سقطت كل الأقنعة عن الأميركي والصهيوني والغرب، ومقابل هذا السقوط نجد ارتفاعا وسموا وتطورا تصاعديا لحزب الله والمقاومة ولهذه الجبهة التي ننتمي إليها".وأشار إلى أنّ "نتنياهو لا يبدو أنه يُريد أن يذهب إلى المفاوضات وما زال يُناور هو وسيّده الأميركي وما زالا يُراوغان ويُنافقان على المفاوضات وطبيعتها".