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لبنان
قبيسي دعا إلى الاحتكام لمنطق الحوار
Lebanon 24
01-05-2024
|
06:40
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شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي على أن "ابناء الجنوب يستشهدون من أجل لبنان وهم لا يحتكرون تضحية او مقاومة لطائفة او فئة بعينها، وما يقدمونه من تضحيات هي من أجل كل لبنان ودفاعاً عنه"، معتبرا ان "الكيان الإسرائيلي هو أداة قتل وإبادة مكلفة بتخريب الأمن والإستقرار في لبنان والمنطقة، وان هذه الأداة لا تفهم لغة السلام بل المقاومة"، داعيا الجميع الى "المحافظة على الوحدة والثبات والصمود".
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وجدد خلال إلقائه كلمة "أمل" في احتفال تأبيني في السكسكية، تأكيد "التزام لبنان بالقرارات الدولية، فالطرف الذي يجب ان يسأل عن خرقه لقرارات الشرعية الدولية هي اسرائيل وليس لبنان، فهي تخرق سيادته برا وبحرا وجوا يوميا". وشدد على أن "لبنان منذ ان أقر القرار 1701 التزم بهذا القرار وطبق كل مندرجاته وعلى المجتمع الدولي ممارسة ضغطه ونفوذه لإلزام إسرائيل بتنفيذ مندرجات القرار".
وعلى المستوى الداخلي، دعا الى "الاحتكام لمنطق الحوار لحل الازمات". وسأل: "ما هو البديل عن ان يلتقي اللبناني مع شريكه في مقاربة الهموم والتحديات المشتركة؟"
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