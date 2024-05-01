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لبنان

الحوت عايد العمال

Lebanon 24
01-05-2024 | 07:08
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كتب النائب عماد الحوت عبر منصة "أكس" في يوم العمال: "أدعو إلى أن نضع تبايناتنا جميعا جانبا ونركّز على تأمين حق العمال موظفين وأجراء، وسائر المواطنين، بالحياة الكريمة في وطن سيد على أرضه وحدوده، مستقر ومزدهر في اقتصاده، ضامن لودائع المواطنين وتقاعدهم. كل عام وعمال لبنان بألف خير".
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