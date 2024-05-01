Advertisement

لبنان

بسبب صواريخ "حزب الله" و"طوفان الأقصى"... هكذا يعيش الإسرائيليّون

Lebanon 24
01-05-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1194165-638501695493953622.jpg
Doc-P-1194165-638501695493953622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ تقارير عبرية كشفت عن تفاقم الأمراض النفسية والإدمان على الكحول، والعنف المنزلي بين المستوطنين الإسرائيليين الذين هربوا من مستوطناتهم بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي من الجنوب، وأولئك الذين فروا من صواريخ حزب الله في الشمال.
Advertisement

وبحسب المراكز التي تقدم الدعم للمستوطنين الفارين، فالكثير منهم لا يتلقى رعاية طبية، فيما يعاني المراهقون على وجه الخصوص من اضطرابات نفسية قادتهم إلى إدمان الكحول، ويتزايد عدد حالات الطلاق بين الأزواج.

وبحسب القناة العبرية 12 العبرية فإن الأمراض والأوبئة تنتشر بين المستوطنين، ويعانون من مشاكل عائلية، وعنف منزلي، وعددهم يفوق الـ100 ألف مستوطن.

ونقلت عن داليا عاموس، مديرة أحد مراكز الرعاية أنها تتلقى العديد من المكالمات التي تشكو من القلق والأفكار المزعجة والأرق والاكتئاب وحالات الانفصال، مشيرة إلى أن هنالك أزواجا يطلبون غرفا منفصلة في الفنادق المخصصة للفارين.

وأشارت إلى أن هنالك توترا كبيرا بين الأبناء والآباء بسبب رغبة البعض بالعودة إلى المستوطنات، فيما يفضل آخرون البقاء داخل الفنادق.

ولفتت عاموس إلى مشكلة أخرى كبيرة هي الآباء الوحيدون، بسبب مغادرة الطرف الآخر للخدمة العسكرية الاحتياطية، أو فرق الطوارئ، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وتسرب الأطفال من المدارس، وتعاطي الشباب الكحول، ومشاكل العنف، وتدني احترام الذات، والعزلة.

ونقلت القناة أيضا عن مديرة أخرى في مراكز الدعم، كارين كابيتكا، أن مستوى القلق مرتفع جدا بعد هجوم "طوفان الأقصى" الذي أدر إلى "ارتفاع كبير في عدد المرضى في مراكز الرعاية في جميع أنحاء البلاد. لقد تعرضوا وما زالوا يعانون من اضطرابات كبيرة، وقد انقلبت حياتهم رأسًا على عقب، وتأثر الروتين بشكل كبير، ولن تعود الأمور كما كانت مرة أخرى".

وأشارت كابيتكا إلى أن هنالك ناجين من "المحرقة" يعانون الآن من صدمة "7 تشرين الاول"، ويعاني الكثير منهم من القلق والكوابيس في الليل، والشعور بالوحدة.

ولفتت إلى أن المسنين على وجه الخصوص يشعرون بأنهم "غير مهمين" ولا يوجد من يساعدهم، أو يتحدث إليهم ويتواصل معهم.

وأكدت كابيتكا أن أبرز المخاوف لدى المستوطنين الفارين هو أن "طوفان الأقصى" يمكن أن يتكرر بعد أن يعودوا إلى مستوطناتهم. (عربي 21)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:05 | 2024-05-01
13:01 | 2024-05-01
13:00 | 2024-05-01
12:56 | 2024-05-01
12:44 | 2024-05-01
12:39 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24