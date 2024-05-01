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لبنان

نقيب المحررين في 1 أيار: من المؤسف أن يحل العيد والعامل اللبناني يغرق في معاناته

Lebanon 24
01-05-2024 | 07:23
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هنأ نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي العمال في ذكرى الأول من أيار، "عيدهم الذي يرمز إلى النضال من أجل عيش كريم وحياة لائقة خليقة بالتضحيات الكبرى، وبما يبذلون من عرق ودم ودمع".

وقال في بيان: "من المؤسف أن يحل العيد والعامل اللبناني يغرق في معاناته، ويغالب الصعاب والمشقات في سبيل توفير لقمة العيش، والطبابة، والعلم لعائلته، في هذه الأحوال التي تدنت فيها عملتنا الوطنية، وغابت الرعاية الاجتماعية على انواعها، ولم يبق من الدولة سوى وجه الجابي بعدما اثقلت على الناس بضرائبها الجائرة من دون أن تتصدى بشجاعة لمن يصادر ودائع الناس، ويمنع عنها مدخراتها".
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وختم: "التحية لعاملات وعمال لبنان، ولاسيما الزميلات والزملاء الذين يعملون في المطابع، وقطاع الغرافيك، وجميع الميادين المتصلة بالصحافة والاعلام، آملين أن يحمل العيد المقبل  بشائر التغيير النوعي الذي ينشده وطننا في كل المجالات".
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