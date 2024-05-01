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لبنان

سفير فلسطين التقى وفدا طبيا عرض إرسال مساعدات إلى قطاع غزة

Lebanon 24
01-05-2024 | 07:36
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التقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور وفداً من نقابة تجار ومستوردي المستلزمات الطبية والمخبرية ممثلا بالنقيبة رندى الرز وأمين السر محمد بيضون والمحاسب علي يونس، وأبدى الوفد استعداده لتقديم مستلزمات ومعدات طبية لإرسالها إلى قطاع غزه مساهمة بالتخفيف من معاناة ابناء القطاع بالتعاون والتنسيق مع سفارة دولة فلسطين.
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وأعرب الوفد عن "التضامن الكامل والتكافل مع فلسطين وقضيتها العادلة واستنكار ما تقوم به حكومة اسرائيل ومستوطنوها من جرائم بحق الانسانية باستخدام حرب الابادة الجماعية وممارسة الارهاب المنظم وصولا لتحقيق المشروع الصهيوني بالتهجير الطوعي لسكان الأرض الأصليين".

بدوره شكر دبور وفد النقابة على مشاعره ومساندة القضية الفلسطينية العادلة ومساهمته في التخفيف من معاناة إخوانهم الفلسطينيين.

لبنان

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