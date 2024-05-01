أمطار غزيرة وسيول في بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تشكل السيول عند سفوح المرتفعات الشرقية، التي جرفت مياهها الحجارة والأتربة المنحدرة باتجاه أحياء العسيرة وعمشكي وحيّ الواد والشيقان، وصولا إلى الأسواق ومحيط القلعة، وألحقت أضرارا مادية بالمزروعات وبعض الممتلكات.

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