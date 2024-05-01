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لبنان

أمطار غزيرة وسيول في بعلبك

Lebanon 24
01-05-2024 | 07:46
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تشكل السيول عند سفوح المرتفعات الشرقية، التي جرفت مياهها الحجارة والأتربة المنحدرة باتجاه أحياء العسيرة وعمشكي وحيّ الواد والشيقان، وصولا إلى الأسواق ومحيط القلعة، وألحقت أضرارا مادية بالمزروعات وبعض الممتلكات.
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