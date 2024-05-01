فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء

أفادت "الجديد"، أنّه تمّ توقيف "تيك توكر" شهير مع 6 أشخاص، بجرم تشكيل عصابة محترفة، تمتهن تجارة المخدرات واغتصاب الأطفال.

وبحسب معلومات "الجديد"، فإنّ عدد أفراد العصابة هو 30.

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وأشارت إلى أنّ أحد المحامين قدّم إخباراً ضدّ رئيس العصابة ويُدعى ج.ب قبل شهر، فتحرّك رئيس قسم مكافحة الجرائم المعلوماتيّة باتريك عبيد مع جمعيّة الأحداث، لتحديد الأطفال الذين تعرّضوا للإعتداء.

وقالت "الجديد" إنّ "أهالي 8 أطفال قاموا بالإدعاء على رئيس العصابة، وهناك 30 طفلاً تعرّضوا للإغتصاب".

وأوضحت أنّ 10 أفراد من العصابة يقومون باختيار الأطفال عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، بينما قسم آخر يقوم بتحديد مكان الجريمة.

وتابعت أنّ من تبقّى من العصابة يقوم بتنفيذ الإعتداء على الأطفال.

ولفتت "الجديد" إلى أنّ "التيك توكر" يستغل شهرته عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ لاستدراج الأطفال، وهو يمتلك صالونا للحلاقة، ويتواصل مع الأطفال، ويوهمهم بتصوير مشاهد على "السوشال ميديا"، وهو يقوم بقصّ شعرهم.

وبعد تصوير المشاهد في صالون الحلاقة، يدعو "التيك توكر" ضحاياه إلى حفلة في إحدى الشاليهات، وهناك يقوم بالإعتداء عليهم".