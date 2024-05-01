لطلاب التعليم المهني والتقني.. إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية

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أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنه استنادًا الى القرار 28/2024 تاريخ 06/02/2024 " تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجرى خلال العام 2024" وبناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات، حدد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية الخطية للعام 2024 - الدورة الأولى وفقًا لما يلي:- المرحلة الأولى: في التواريخ 24-25-26 حزيران 2024 :* شهادة البكالوريا الفنية كل الاختصاصات* شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج)- المرحلة الثانية: في التواريخ 27-29/حزيران و1 تموز 2024* شهادة الامتياز الفني* شهادة المشرف المهني- المرحلة الثالثة: في التواريخ 2-3-4 تموز 2024* شهادة الاجازة الفنية