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لبنان

لطلاب التعليم المهني والتقني.. إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية

Lebanon 24
01-05-2024 | 08:11
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أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنه استنادًا الى القرار 28/2024 تاريخ 06/02/2024 " تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجرى خلال العام 2024" وبناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات، حدد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية الخطية للعام 2024 - الدورة الأولى وفقًا لما يلي:
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- المرحلة الأولى: في التواريخ 24-25-26 حزيران 2024 :
* شهادة البكالوريا الفنية كل الاختصاصات
* شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج)
 
- المرحلة الثانية: في التواريخ 27-29/حزيران و1 تموز 2024
* شهادة الامتياز الفني
* شهادة المشرف المهني
 
- المرحلة الثالثة: في التواريخ 2-3-4 تموز 2024
* شهادة الاجازة الفنية
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