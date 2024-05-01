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لبنان
"التيار" معايداً بعيد العمال: ندعو أرباب العمل إلى تصحيح أوضاع العاملين لديهم
Lebanon 24
01-05-2024
|
08:35
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صدر عن المكتب العمالي في التيار الوطني الحر بمناسبة عيد العمال البيان التالي:
بمناسبة عيد العمال، يتوجه المكتب العمالي في قطاع المهن في التيار الوطني الحر بالمعايدة لكل عمال لبنان الذين يواجهون أقصى الظروف لتأمين لقمة العيش.
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في هذا العيد، يدعو المكتب العمالي في قطاع المهن في التيار الوطني الحر أرباب العمل إلى تصحيح أوضاع العاملين لديهم وتحسين اوضاعهم. كما يدعوهم إلى توظيف المواطنين اللبنانيين حصراً. إن نضالنا لن يتوقف لمواجهة تمدّد العمالة الأجنبية والمنافسة غير الشرعية - لاسيما من النازحين السوريين- من خلال المطالبة الحثيثة والمستمرة - غير الموسمية- لضبط الحدود وتطبيق القوانين المرعية الاجراء.
إن المكتب العمالي يعاهد عمال لبنان بمواصلة النضال إلى جانبهم من أجل تحقيق مطالبهم وتأمين ظروف العيش الكريم لهم ولعائلاتهم.
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