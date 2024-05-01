العلامة فضل الله عزى بضحايا الحريق في بيروت

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تقدم العلامة السيد علي فضل الله من أهالي الضحايا الذين سقطوا في الحريق داخل أحد المطاعم في وسط بيروت ب"احر التعازي وأصدق المشاعر بهذا المصاب الأليم وهذه الفاجعة التي أصابتهم، وكأن قدر هذا الوطن ان تضربه المآسي ويفقد أبناءه".ودعا إلى "ضرورة الإسراع في التحقيقات الشفافة لكشف ملابسات هذا الحريق ومحاسبة كل المقصرين"، سائلا المولى ان "يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ويشفي الجرحى ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".