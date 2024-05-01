Advertisement

لبنان

العلامة فضل الله عزى بضحايا الحريق في بيروت

Lebanon 24
01-05-2024 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1194194-638501747015447163.png
Doc-P-1194194-638501747015447163.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم العلامة السيد علي فضل الله من أهالي الضحايا الذين سقطوا في الحريق داخل أحد المطاعم في وسط بيروت ب"احر التعازي وأصدق المشاعر بهذا المصاب الأليم وهذه الفاجعة التي أصابتهم، وكأن قدر هذا الوطن ان تضربه المآسي ويفقد أبناءه".
Advertisement

ودعا إلى "ضرورة الإسراع في التحقيقات الشفافة لكشف ملابسات هذا الحريق ومحاسبة كل المقصرين"، سائلا المولى ان "يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ويشفي الجرحى ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2024-05-01
13:05 | 2024-05-01
13:01 | 2024-05-01
13:00 | 2024-05-01
12:56 | 2024-05-01
12:44 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24