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لبنان

اللبناني طارق البكري يفوز بجائزة "مهرجان الشارقة القرائي للأطفال"

Lebanon 24
01-05-2024 | 08:59
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أعلن "مهرجان الشارقة القرائي للأطفال" اليوم، فوز الأديب اللبناني المقيم في الكويت طارق البكري بجائزة المهرجان عن روايته للناشئة "السر المدفون" الصادرة عن مكتبة "كلمات" الإماراتية.

ويقول البكري إن "الرِّواية تنقل القارئَ إلى عالمٍ منَ الخَيالِ المُذهل، الزاخر بالمُفاجآت الشيِّقة ليحلِّق القارئ حالِمًا مُستمتعًا بالنصِّ والرسمِ شكلًا ومضمونًا، لنحقق معًا الغاية المُثلى منَ القِراءة المُفيدةِ البنَّاءَة".
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والبكري حاصل على جائزة الملك عبدالله الثاني في مجال أدب الطفل والرصيعة الذهبية لجائزة ملك الاردن والدرع الذهبية من جمعية الصحافيين الكويتية، وحائز دكتوراه في الإعلام ويعمل في إدارة التحرير في "وكالة الانباء الكويتية" - كونا منذ ٢٠ عاما. وكان يعمل في لبنان قبل سفره الى الكويت في عدد من المجلات والصحف اللبنانية فضلا عن عمله في اذاعة "صوت الوطن".

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