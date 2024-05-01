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لبنان

سلام: شكراً قطر على جهودكم الجبارة في سبيل كرامة الانسان وتحقيق السلام في المنطقة

Lebanon 24
01-05-2024 | 09:08
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شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والوفد المرافق في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان للوزير سلام لقاءات جانبية قبل وبعد الاجتماع على المستوى الوزاري مع كل من الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ووزير اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق، وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكيل وزارة خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لسلطنة عمان الدكتور ناصر المعولي.
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وفي دردشة مع الصحافيين عبّر سلام عن تقديره وشكره لقطر اميرا ًوحكومةً وشعباً على "جهودهم المستمرة والدائمة التي لا تملّ ولا تكلّ على جميع الجبهات، لا سيما متابعة القضية العربية الفلسطينية الاساس والجهود الجبارة لانهاء العدوان الصهيوني على شعبنا العربي واهلنا في فلسطين، والخطر المحدق باهلنا في رفح, من جهة والاهتمام بعودة لبنان سياسياً واقتصاديا الى ما كان عليه قبل ازماته المتتالية".

وسيستكمل الوزير سلام اجتماعاته في الدوحة غداً مع عدد من القيادات القطرية والعربية.
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