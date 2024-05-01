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لبنان

خبر حزين... الشاب عباس تُوفي في الإغتراب أثناء ممارسته هواية السباحة

Lebanon 24
01-05-2024 | 09:21
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تُوفي الشاب عباس وهبي، إبن بلدة عدلون، أثناء ممارسته هواية السباحة، في ساحل العاج.
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