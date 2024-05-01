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لبنان

بيان لوزارة الزراعة يتعلّق بمكافحة حشرة "السونا"... ماذا أعلنت فيه؟

Lebanon 24
01-05-2024 | 09:38
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صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي، بشأن مكافحة حشرة السونا، وجاء فيه:
     
"في إطار متابعة وزارة الزراعة السنوية لمحصول القمح والآفات التي تصيبه وعلى وجه الخصوص آفة السونا.
إن وزارة الزراعة تقارب الموضوع من ناحيتين:
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- ١- المكافحة الجوية بواسطة مبيدات تؤمنها الوزارة ويتم رشّها عبر طوافات الجيش اللبناني سنوياً، وتحت إشراف المهندسين المختصين في وزارة الزراعة اللبنانية. ويهم الوزارة ان تعلن انها بدأت بإعداد مناقصات تلزيم شراء المبيدات الزراعية اللازمة من أجل مكافحة حشرة السونا داخل حقول القمح في محافظتي بعلبك - الهرمل و عكار بدءاً من شهر آب 2023 وجرى اطلاقها غبر هيئة الشراء العام ، ولكن بالرغم من اعادة اطلاقها اكثر من ثلاث مرات ، لم يتقدم أي ملتزم وبالتالي لن ترسُ على احد وآخرها بشهر نيسان 2024.
- ٢-إن الفرق الفنية في وزارة الزراعة بدأت بالكشوفات الميدانية في حقول القمح ، في المحافظات الثلاث بدءاً من أوائل شهر آذار 2024 وحتى تاريخ اصدار البيان، وذلك بالتعاون مع مصلحة الابحاث العلميّة الزراعيّة ، حيث كان الواقع على الأرض حسب النتيجة التالية:
أ- يوجد في المتر المربّع ٣ حشرات علماً ان منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة لا تحذر من خطر محتمل ناتج عن تواجد أقل من 5 حشرات في آفة السونا.
ب- لا تنصح وزارة الزراعة البدء بعمليات المكافحة قبل تخطي الحد الحرج من الآفة وذلك حفاظاً على التوازن البيئي.
ج- كما أشارت الفرق الفنية المكلفة بالجولات الميدانية الى وجود إصابات داخل بعض الحقول بالصدأ الاصفر، و بناء عليه بدأت الوزارة بتحضير الملفات اللازمة من أجل مكافحة هذه الآفتين و التوصية بالنوعيات الخاصة بالمبيدات المسجلة و المعتمدة في الوزارة و مسموح استعمالها عالمياً.
من أجل البقاء على جهوزية عندما يحين موعد الرش".

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