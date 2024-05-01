Advertisement

لبنان

رئيس "نقابة مزارعي الحبوب" عاين الحقول المتضررة بالحشرات والآفات في البقاع

Lebanon 24
01-05-2024 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1194215-638501800848326807.png
Doc-P-1194215-638501800848326807.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال رئيس "نقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت في البقاع" علي شكيب حمية ونائبه حسين الحاج في حقول القمح والشعير في منطقة بعلبك الهرمل والبقاع، للإطلاع على الآفات التي تضرب الحقول، ومنها حشرات "القرحف" و"السونا" والآفات الفطرية التي تكبد المزارع اللبناني المزيد من الخسائر.
Advertisement

وناشد حمية المعنيين، وخصوصا وزارة الزراعة "التدخل الفوري لرش المبيدات المناسبة لتفادي المزيد من الخسائر قبل فوات الأوان، وتفعيل الإرشاد الزراعي وتنظيم ندوات لشرح طبيعة هذه الأمراض والسبل الناجعة لمكافحتها".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2024-05-01
13:05 | 2024-05-01
13:01 | 2024-05-01
13:00 | 2024-05-01
12:56 | 2024-05-01
12:44 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24