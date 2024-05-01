رئيس "نقابة مزارعي الحبوب" عاين الحقول المتضررة بالحشرات والآفات في البقاع

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جال رئيس "نقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت في البقاع" علي شكيب حمية ونائبه حسين الحاج في حقول القمح والشعير في منطقة بعلبك الهرمل والبقاع، للإطلاع على الآفات التي تضرب الحقول، ومنها حشرات "القرحف" و"السونا" والآفات الفطرية التي تكبد المزارع اللبناني المزيد من الخسائر.وناشد حمية المعنيين، وخصوصا وزارة الزراعة "التدخل الفوري لرش المبيدات المناسبة لتفادي المزيد من الخسائر قبل فوات الأوان، وتفعيل الإرشاد الزراعي وتنظيم ندوات لشرح طبيعة هذه الأمراض والسبل الناجعة لمكافحتها".