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لبنان

قضى غرقاً.. العثور على جثة رجل مجهول الهويّة في الروشة

Lebanon 24
01-05-2024 | 10:24
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 29/04/2024، وفي محلة الروشة- المنارة/ مرفأ الصيّادين، عثر على جثة لشخص مجهول الهويّة قضى غَرَقًا، وهو في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، طوله حوالى /170/ سنتم، متوسط البنية، حنطي البشرة، ذو شعر أسود اللون، ويرتدي سترة لون أسود وأحمر، وقميصًا لون بنفسجي.
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لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 771962-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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