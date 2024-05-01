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لبنان

الخازن للعمال في عيدهم: لقلوبكم التي تنبض بالشغف والإخلاص شكراً

Lebanon 24
01-05-2024 | 10:55
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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة عيد العمال: 

"في عيدكم، نحتفل بروح العمل والإصرار. نحتفل بالتفاني وروح الجدّ والاجتهاد التي تشكّل نسيج مجتمعنا.
أنتم تبنون وطننا بأيديكم وتسهمون في تقدمه بإرادة وعزيمة. لقلوبكم التي تنبض بالشغف والإخلاص شكراً..".
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