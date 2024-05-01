Advertisement

لبنان

مفاجأة صادمة عن "التيك توكر" الموقوف في لبنان.. هكذا كان "يستدرج الأطفال"!

Lebanon 24
01-05-2024 | 11:27
A-
A+
Doc-P-1194241-638501850383311223.jpg
Doc-P-1194241-638501850383311223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت صحيفة "النهار" عن مصدرٍ قضائيّ قوله إنّ "التيك توكر" الذي تمّ توقيفه بتهمة التحرش، كان يستدرج أطفالاً من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، وذلك مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن "كنزة".
Advertisement

و"التيك توكر" الذي تم توقيفه يعتبر من "مشاهير" تطبيق "تيك توك"، وكان يشتركُ مع 6 أشخاص آخرين بجُرم تشكيل عصابة مُحترفة تمتهنُ تجارة المخدرات واغتصاب الأطفال.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة "اللواء" أن "التيك توكر" الشهير يمتلك صالوناً لحلاقة الرجال، وقد فضحهُ مؤثر شهير آخر كان أوقفَ قبله بساعات.

بدورها، ذكرت قناة الـ"MTV" أنَّ التحقيقات لا تزال مستمرة في قضية الشبكة الموقوفة، وأضافت: "قد نكون في الأيام المقبلة مع فضائحَ أكبر واكتشافات قد تصعب كتابتها أو قراءتها". 

وسجل لبنان ارتفاعاً في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال ما بين عامي 2020 و2022، إذ ارتفعت النسبة من 10 إلى 12% وفق جمعية "حماية" المعنية في تلك الحالات، وتوزعت حالات العنف المسجلة هذا العام بين 46% للإناث و54% للذكور.

وكان لبنان عاش واقعة صادمة الصيف الماضي، تمثلت في حادثة مقتل طفلة بعد اغتصابها، لتكشف التحقيقات ضلوع خالها في الجريمة وسط تكتم من والدتها وأهل الأم، لتفجر القضية غضباً عارماً في البلاد. 

كذلك، أقدم شخص في عقده الخامس على اغتصاب طفل في الخامسة من عمره، خلال أيلول الماضي، في جريمة وقعت في بلدة حقل العزيمة بقضاء الضنية شمالاً.

وذكرت تقارير لبنانية آنذاك أن المعتدي قد أُوقف من قبل القوى الأمنية، وتّم التداول بأنه "يعاني من اضطرابات عقلية".
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2024-05-01
13:05 | 2024-05-01
13:01 | 2024-05-01
13:00 | 2024-05-01
12:56 | 2024-05-01
12:44 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24