حرك المعلمين المتعاقدين: لإنصاف طلاب الجنوب ولتكن الامتحانات من المحاور الأولى

Advertisement

وجدد الحراك مطالبته وزير التربية بأن "تكون الامتحانات الرسمية من المحاور الأولى مع إلغاء المحور الأخير في كل مادة أو في بعض المواد كالفلسفة وغيرها، ننصف طلاب الجنوب ومعهم طلاب لبنان، ونتمنى ذلك بأسرع وقت ممكن كي يتسنى لطلابنا الدرس وتعويض ما فاتهم".