Advertisement

لبنان

بشأن حادثة شاحنة الحازمية.. هذا ما ستفعله "اليازا"

Lebanon 24
01-05-2024 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1194262-638501889255535583.jpg
Doc-P-1194262-638501889255535583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدمت "اليازا" في بيان، بـ"أحر التعازي من اهل وأصدقاء دافيد اليا بجاني من عاريا (39 عاماً) الذي خسر حياته نتيجة ما جرى مع الشاحنة بالقرب من سيتي سنتر في الحازمية"، متمنية "الشفاء العاجل لاخيه فريد الذي تعرض لاصابة بليغة" في الحادثة نفسها نتيجة الاستهتار بالسلامة العامة".
Advertisement

وأكدت "اليازا" أنها ستتابع هذه القضية إلى أقصى درجة ممكنة أمام القضاء المختص بواسطة المستشار القانوني لليازا المحامي لحود لحود، بهدف "عدم تكرار هكذا مآسٍ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2024-05-01
15:30 | 2024-05-01
15:09 | 2024-05-01
14:42 | 2024-05-01
14:40 | 2024-05-01
14:21 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24