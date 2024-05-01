بشأن حادثة شاحنة الحازمية.. هذا ما ستفعله "اليازا"

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تقدمت "اليازا" في بيان، بـ"أحر التعازي من اهل وأصدقاء دافيد اليا بجاني من عاريا (39 عاماً) الذي خسر حياته نتيجة ما جرى مع الشاحنة بالقرب من سيتي سنتر في الحازمية"، متمنية "الشفاء العاجل لاخيه فريد الذي تعرض لاصابة بليغة" في الحادثة نفسها نتيجة الاستهتار بالسلامة العامة".وأكدت "اليازا" أنها ستتابع هذه القضية إلى أقصى درجة ممكنة أمام القضاء المختص بواسطة المستشار القانوني لليازا المحامي لحود لحود، بهدف "عدم تكرار هكذا مآسٍ".