قريباً.. ماذا ينتظر طرقات لبنان "فنياً"؟

عُلم أنَّ مختلف الطرقات في لبنان ستخضع قريباً لـ"التدقيق الفني" في مستوى السلامة المرورية عليها.

وفعلياً، فإنّ هذه الخطوة ستحصل عبر إتفاق رضائي بين وزارة الاسغال ومجلس الإنماء والإعمار مع إحدى الشركات المعنية بالأمر.