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لبنان

في طرابلس.. مطلوبٌ بقبضة الجيش وهذه هويته

Lebanon 24
01-05-2024 | 13:01
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أوقفت دوريّة من الجيش المدعو "خ.ش." في مدينة طرابلس، لحيازته على مسدس حربي من دون ترخيص.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد تبين أنه بحق الموقوف 4 مذكرات توقيفٍ سابقة، وقد تم تسليمه إلى الجهات المختصة للتوسع بالتحقيقات معه.
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