في طرابلس.. مطلوبٌ بقبضة الجيش وهذه هويته

أوقفت دوريّة من الجيش المدعو "خ.ش." في مدينة طرابلس، لحيازته على مسدس حربي من دون ترخيص.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد تبين أنه بحق الموقوف 4 مذكرات توقيفٍ سابقة، وقد تم تسليمه إلى الجهات المختصة للتوسع بالتحقيقات معه.