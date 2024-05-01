Advertisement

لبنان

القصف الإسرائيلي يتجدّد جنوباً.. قذائف تطالُ 4 بلدات!

Lebanon 24
01-05-2024 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1194279-638501914411527297.jpg
Doc-P-1194279-638501914411527297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ الجيش الإسرائيليّ مساء اليوم سلسلة من الإعتداءات الجديدة على عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، في وقتٍ نفذ فيه "حزب الله" عمليات جديدة ضد عدد من المواقع الإسرائيلية عند الحدود.
وخلال ساعات المساء الأولى، استهدفت دبابات إسرائيلية متمركزة في مستعمرة المطلة، بلدة كفركلا الحدودية، وقد أصابت إحدى القذائف مبنى عند بوابة فاطمة الحدودية، ولم يفد عن وقوع إصابات.
Advertisement
كذلك، قصف دبابة من نوع "ميركافا" بلدة طيرحرفا، فيما استهدفت طائرة مُسيرة معادية أحراج بلدة راميا لتطال قذائف مدفعية أخرى أطراف بلدة عيتا الشعب أيضاً.
بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 عمليات ضد أهداف إسرائيلية محاذية للحدود مع لبنان.
ولفت الحزب إلى أن العملية الأولى استهدفت مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أنها حصلت عند الساعة 5.00 بعد الظهر.
أما العملية الثانية فقد طالت منزلين في مستوطنة شتولا، حيث تمّ إطلاق صواريخ باتجاهها عند الساعة 5.35 من بعد الظهر.
وفي ما خصّ العملية الثالثة، فقد حصلت عند الساعة 5.50، إذ طالت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2024-05-01
15:30 | 2024-05-01
15:09 | 2024-05-01
14:42 | 2024-05-01
14:40 | 2024-05-01
14:21 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24