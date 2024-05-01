القصف الإسرائيلي يتجدّد جنوباً.. قذائف تطالُ 4 بلدات!

شنّ الجيش الإسرائيليّ مساء اليوم سلسلة من الإعتداءات الجديدة على عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، في وقتٍ نفذ فيه "حزب الله" عمليات جديدة ضد عدد من المواقع الإسرائيلية عند الحدود.

وخلال ساعات المساء الأولى، استهدفت دبابات إسرائيلية متمركزة في مستعمرة المطلة، بلدة كفركلا الحدودية، وقد أصابت إحدى القذائف مبنى عند بوابة فاطمة الحدودية، ولم يفد عن وقوع إصابات.

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كذلك، قصف دبابة من نوع "ميركافا" بلدة طيرحرفا، فيما استهدفت طائرة مُسيرة معادية أحراج بلدة راميا لتطال قذائف مدفعية أخرى أطراف بلدة عيتا الشعب أيضاً.

بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 عمليات ضد أهداف إسرائيلية محاذية للحدود مع لبنان.

ولفت الحزب إلى أن العملية الأولى استهدفت مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أنها حصلت عند الساعة 5.00 بعد الظهر.

أما العملية الثانية فقد طالت منزلين في مستوطنة شتولا، حيث تمّ إطلاق صواريخ باتجاهها عند الساعة 5.35 من بعد الظهر.

وفي ما خصّ العملية الثالثة، فقد حصلت عند الساعة 5.50، إذ طالت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.