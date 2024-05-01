بشأن لبنان.. هذا ما طلبته فرنسا من إسرائيل

نشرت القناة الـ"13" الإسرائيلية تقريراً، مساء اليوم الأربعاء، كشفت فيه تل أبيب تلقت مقترحاً فرنسياً لعقد مفاوضات غير مباشرة مع لبنان في باريس.

وقالت القناة في تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ فرنسا طرحت أن يكون اللقاء تحت رعايتها وأن يجمع ممثلين إسرائيليين وآخرين لبنانيين في العاصمة الفرنسية بهدف إنهاء القتال عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، والسماح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم.

Advertisement

كذلك، تقول التقديرات في تل أبيب إنّ مناقشة جدية حول الاقتراح الفرنسي لن تكون ممكنة إلا في نفس الوقت الذي يتم فيه تحقيق صفقة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول فرنسي رفيع تحدث للقناة الـ"13": "نحن عازمون على مواصلة جهود الوساطة من أجل الهدوء في الشمال ونعتزم تقديم كل السبل الممكنة، بما في ذلك فتح المفاوضات من خلالنا".