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لبنان

بشأن لبنان.. هذا ما طلبته فرنسا من إسرائيل

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2024 | 14:40
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نشرت القناة الـ"13" الإسرائيلية تقريراً، مساء اليوم الأربعاء، كشفت فيه تل أبيب تلقت مقترحاً فرنسياً لعقد مفاوضات غير مباشرة مع لبنان في باريس.
 
وقالت القناة في تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ فرنسا طرحت أن يكون اللقاء تحت رعايتها وأن يجمع ممثلين إسرائيليين وآخرين لبنانيين في العاصمة الفرنسية بهدف إنهاء القتال عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، والسماح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم. 
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كذلك، تقول التقديرات في تل أبيب إنّ مناقشة جدية حول الاقتراح الفرنسي لن تكون ممكنة إلا في نفس الوقت الذي يتم فيه تحقيق صفقة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 
وفي هذا السياق، قال مسؤول فرنسي رفيع تحدث للقناة الـ"13": "نحن عازمون على مواصلة جهود الوساطة من أجل الهدوء في الشمال ونعتزم تقديم كل السبل الممكنة، بما في ذلك فتح المفاوضات من خلالنا".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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