توتر في البقاع.. ماذا جرى بين عسكريّ في الجيش وسوريين؟

وقع إشكالٌ، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة تمنين التحتا - قضاء بعلبك بين عسكري في الجيش وعددٍ من النازحين السوريين.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من السوريين أقدمت على استفزاز العسكري وأهالي الحي بأصوات الدراجات النارية، وعدما أبدى العسكري انزعاجه من الأمر، استدعى السوريون أقاربهم ورفاقهم ما زاد من حدة الإستفزاز. وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من السوريين أقدمت على استفزاز العسكري وأهالي الحي بأصوات الدراجات النارية، وعدما أبدى العسكري انزعاجه من الأمر، استدعى السوريون أقاربهم ورفاقهم ما زاد من حدة الإستفزاز.



وذكرت المصادر أنّ العسكري عمد على تهدئة الأمور، إلا أن عدداً من السوريين تهجّم عليه كلامياً، فتدخل بعض شبان المنطقة لمساندة العسكري ليتطور الأمر إلى عراك أسفر عن إصابة 7 سوريين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى رياق للمعالجة.



وعلى الفور، باشرت الشرطة العسكرية التحقيق مع العسكري الذي أدلى بإفادته وشرح ما جرى معه، فيما سيّر الجيش دوريات في المنطقة تفادياً لتطور الإشكال.

