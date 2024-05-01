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لبنان

هذا جديد حادثة مطعم بشارة الخوري.. معطيات مهمة تظهر!

Lebanon 24
01-05-2024 | 15:45
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بثّت قناة "الجديد"، مساء اليوم الأربعاء، تقريراً جديداً سردت فيه تفاصيل جديدة عن حادثة إنفجار مطعم "بيترا سيكريت" في منطقة بشارة الخوري - بيروت، الثلاثاء.
وذكرت القناة إلى أنه تم ختم المطعم بالشّمع الأحمر بناء لإشارة من النيابة العامة الإستئنافية، فيما تتكثف التحقيقات للتأكد مما إذا كانت شروط السلامة العامة متوافرة في المكان، ولمعرفة ما إذا كانت هناك تراخيص رسمية تُبيح إستخدام هذا المرفق كمطعم.
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وكشفت "الجديد" أنَّ المطعم لم يكن يتضمن مخرجاً للطوارئ كما أنه لم تتوفر داخله أي إجراءات وقائية من الحرائق مثل أجهزة إطفاء أو إنذار.
ولفتت القناة إلى أنّه سبق أن وجه مراقبون صحيون إنذاراً لصاحب المطعم لعدم تأمينه شهادات صحية للموظفين، موضحة أنّ الشخص المذكور بات قيد التوقيف الآن فيما تم وضع حراسة أمنية على أحد العاملين في المصابين أثناء مكوثه بالمستشفى لتلقي العلاج.
في غضون ذلك، كلفت قيادة فوج إطفاء بيروت ضابطين خبيرين للكشف على موقع الحريق وجمع الأدلة لتحديد سبب الحادث.

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